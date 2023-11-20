Премьер Финляндии заявил о рассмотрении новых ограничений на границе с РФ

Петтери Орпо не пояснил, следует ли закрыть всю восточную границу

СТОКГОЛЬМ, 20 ноября. /ТАСС/. Правительство Финляндии готово ввести новые ограничения на границе с РФ. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, который посетил КПП "Вартиус" на границе РФ. Его слова приводит телерадиоканал Yle.

"Это явление [поток нелегальных мигрантов] отмечается и здесь, - сказал он на пресс-конференции на КПП. - Мы с этим не согласны, при необходимости мы примем меры". По словам премьера, нужно рассмотреть аналогичные меры, как и в юго-восточной части Финляндии, то есть закрыть погранпереходы. Орпо не пояснил, следует ли закрыть всю восточную границу. Он также рассказал, что власти Финляндии по дипломатическим каналам вели переговоры с Россией о нелегальной миграции, но на них не был достигнут прогресс.

Орпо не уточнил, как долго правительство будет следить за ситуацией, прежде чем будет принято новое решение. "Не очень долго", - пояснил он.