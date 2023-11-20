20 ноября, 15:21
Палестино-израильский конфликт

В Израиле сообщили о задержании более 300 радикалов в Газе

Их увезли на допросы, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноября. /ТАСС/. Израильские военные задержали в ходе операции в секторе газа более 300 палестинских радикалов и отправили их на допросы в Израиль. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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По ее информации, эту деятельность в анклаве ведет 504-е подразделение Управления военной разведки Израиля, которое специализируется на сборе информации через агентурные сети и осведомителей.

"На данный момент за время наземной операции [в секторе Газа] мы задержали более 300 террористов из террористических организаций, они были доставлены на израильскую территорию для дальнейших допросов. Информация, которая добывается в ходе этих допросов террористов, очень ценна и ведет к уничтожению боевиков и обеспечению безопасности наших сил", - приводит армейская пресс-служба слова сотрудника 504-го подразделения высокого ранга.

Кроме того, по его словам, израильские военные "получили тысячи телефонных звонков от жителей Газы". Как утверждается в тексте, с таким масштабом сотрудничества со стороны местного населения это подразделение израильской военной разведки ранее не сталкивалось. По оценке израильской армии, это свидетельствует о том, что население Газы "недовольно варварским поведением ХАМАС". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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