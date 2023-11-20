Начальник погранслужбы Финляндии заявил о возможности закрытия всей границы с РФ

Паси Костамоваара допустил такой сценарий в случае соответствующего решения правительства

СТОКГОЛЬМ, 20 ноября. /ТАСС/. Начальник пограничной службы Финляндии Паси Костамоваара заявил о возможности закрытия всей границы с Россией. Соответствующее заявление, как сообщила газета Ilta-Sanomat, он сделал на КПП "Вартиус" на границе с РФ.

Костамоваара отметил, что при необходимости "также возможно" закрытие всей границы с Россией, если это решение примет правительство. В то же время он подчеркнул, что пока что ситуация находится под контролем.

Финская газета Iltalehti сообщила ранее со ссылкой на источники, что власти Финляндии планируют закрыть всю границу с Россией в ночь на среду. В ночь с 17 на 18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе: "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала". Так, по словам премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, власти реагируют на приток "граждан третьих стран" к восточной границе, который увеличился в последнее время. Как пояснила министр внутренних дел республики Мари Рантанен, решение действует до 18 февраля 2024 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия глубоко сожалеет в связи с возможным решением Финляндии закрыть оставшиеся КПП на границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что решение Финляндии о закрытии части погранпереходов на границе с Россией создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.