20 ноября, 15:22,
обновлено 20 ноября, 16:03

Начальник погранслужбы Финляндии заявил о возможности закрытия всей границы с РФ

Lehtikuva/ Vesa Moilanen via REUTERS
© Lehtikuva/ Vesa Moilanen via REUTERS

Паси Костамоваара допустил такой сценарий в случае соответствующего решения правительства

СТОКГОЛЬМ, 20 ноября. /ТАСС/. Начальник пограничной службы Финляндии Паси Костамоваара заявил о возможности закрытия всей границы с Россией. Соответствующее заявление, как сообщила газета Ilta-Sanomat, он сделал на КПП "Вартиус" на границе с РФ.

Читайте также
РФ заявила послу Финляндии протест из-за закрытия пунктов пропуска на границеПремьер Финляндии заявил о рассмотрении новых ограничений на границе с РФ

Костамоваара отметил, что при необходимости "также возможно" закрытие всей границы с Россией, если это решение примет правительство. В то же время он подчеркнул, что пока что ситуация находится под контролем.

Финская газета Iltalehti сообщила ранее со ссылкой на источники, что власти Финляндии планируют закрыть всю границу с Россией в ночь на среду. В ночь с 17 на 18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе: "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала". Так, по словам премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, власти реагируют на приток "граждан третьих стран" к восточной границе, который увеличился в последнее время. Как пояснила министр внутренних дел республики Мари Рантанен, решение действует до 18 февраля 2024 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия глубоко сожалеет в связи с возможным решением Финляндии закрыть оставшиеся КПП на границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что решение Финляндии о закрытии части погранпереходов на границе с Россией создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате. 

Теги:
ФинляндияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация