Иордания направила в Газу медоборудование для размещения там полевого госпиталя

Израиль "совместно с мировым сообществом содействует гуманитарным инициативам", сообщает Управление по координации действий израильского правительства на палестинских территориях

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноября. /ТАСС/. Иордания в координации с Египтом направила в сектор Газа медицинское оборудование для развертывания полевого госпиталя на юге анклава. Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

"Иордания по согласованию с Египтом отправила оборудование для иорданского полевого госпиталя, чтобы удовлетворить медицинские потребности [населения] южных районов сектора Газа", - говорится в заявлении.

В тексте отмечено, что Израиль в свою очередь "совместно с мировым сообществом содействует гуманитарным инициативам", чтобы улучшить ситуацию в анклаве.

Ранее телерадиокомпания Kan сообщала, что Иордания по согласованию с Израилем направит в сектор Газа оборудование и медицинский персонал для создания полевого госпиталя на юге анклава.