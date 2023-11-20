20 ноября, 15:28
Палестино-израильский конфликт

Иордания направила в Газу медоборудование для размещения там полевого госпиталя

Израиль "совместно с мировым сообществом содействует гуманитарным инициативам", сообщает Управление по координации действий израильского правительства на палестинских территориях

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноября. /ТАСС/. Иордания в координации с Египтом направила в сектор Газа медицинское оборудование для развертывания полевого госпиталя на юге анклава. Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

"Иордания по согласованию с Египтом отправила оборудование для иорданского полевого госпиталя, чтобы удовлетворить медицинские потребности [населения] южных районов сектора Газа", - говорится в заявлении.

В тексте отмечено, что Израиль в свою очередь "совместно с мировым сообществом содействует гуманитарным инициативам", чтобы улучшить ситуацию в анклаве.

Ранее телерадиокомпания Kan сообщала, что Иордания по согласованию с Израилем направит в сектор Газа оборудование и медицинский персонал для создания полевого госпиталя на юге анклава. 

Теги:
ИорданияЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация