В Молдавии половина прокуроров могут уволиться из-за закона об их проверке

И.о. генерального прокурора республики Ион Мунтяну высказал опасение, что "прокуроры на время проверки будут стараться быть как можно более незаметными, не принимать очень публичных решений, а также решений, которые будут вызывать недовольство в обществе"

КИШИНЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Половина прокуроров в Молдавии могут уволиться из-за принятого парламентом законопроекта о проверке судей и прокуроров, которая подразумевает оценку всех принятых ими решений. Об этом заявил в эфире молдавского телеканала ТВ-8 исполняющий обязанности генерального прокурора республики Ион Мунтяну.

"Я знаю, что многие прокуроры собираются уйти из системы, когда им сообщат о необходимости пройти оценку. <…> По некоторой информации, по негласному опросу, уволиться могут 50% прокуроров", - сказал Мунтяну.

Он также высказал опасение, что "прокуроры на время проверки будут стараться быть как можно более незаметными, не принимать очень публичных решений, а также решений, которые будут вызывать недовольство в обществе".

Мунтяну призвал будущую комиссию, которая будет проводить проверку, уведомить о ходе проверки специализированные прокуратуры. "Мы должны знать точно, сколько прокуроров останется и как распределить работу. Речь идет об уголовных делах, об арестованных. Каждые 10 дней у нас уходит два-три прокурора и эти уголовные дела переходят из одних рук в другие, работа прокуратуры может быть полностью заблокирована. Да, чистка необходима, но нам нужна предсказуемость, мы должны знать, как управлять ситуацией", - отметил он.

Парламент Молдавии в августе принял во втором чтении законопроект о внешней оценке судей и прокуроров. Специальные комиссии экспертов должны закончить проверку до 31 декабря 2025 года. Это одно из условий в рамках Соглашения об ассоциации Молдовы с Европейским союзом. Судей и прокуроров будут проверять две отдельные комиссии. Комиссию для проверки прокуроров планируют создать уже нынешней осенью.