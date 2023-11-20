20 ноября, 15:35

Фицо отказался общаться с представителями четырех СМИ Словакии

Премьер назвал их "нежелательными гостями" из-за враждебного отношения к его правительству

БРАТИСЛАВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался обращаться с представителями четырех СМИ республики. Об этом сообщило Словацкое радио.

Премьер обосновал свое решение тем, что эти СМИ, как он считает, враждебно настроены к его правительству, назначенному президентом страны по итогам прошедших 25 октября парламентских выборов. Фицо назвал их "нежелательными гостями" в кабмине. Они, как утверждает политик, искаженно информируют общественность о деятельности высшего органа исполнительной власти.

Фицо и его кабмин, как следует из сообщения, прекращают общение с телеканалом Markiza и новостными порталами Dennik N, SME.sk и Aktuality.sk.

В знак протеста против решения премьера студенты факультета журналистики университета имени Коменского провели в Братиславе акцию в поддержку попавших в список нежелательных в кабмине СМИ. 

Теги:
СловакияФицо, Роберт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация