Фицо отказался общаться с представителями четырех СМИ Словакии

Премьер назвал их "нежелательными гостями" из-за враждебного отношения к его правительству

БРАТИСЛАВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался обращаться с представителями четырех СМИ республики. Об этом сообщило Словацкое радио.

Премьер обосновал свое решение тем, что эти СМИ, как он считает, враждебно настроены к его правительству, назначенному президентом страны по итогам прошедших 25 октября парламентских выборов. Фицо назвал их "нежелательными гостями" в кабмине. Они, как утверждает политик, искаженно информируют общественность о деятельности высшего органа исполнительной власти.

Фицо и его кабмин, как следует из сообщения, прекращают общение с телеканалом Markiza и новостными порталами Dennik N, SME.sk и Aktuality.sk.

В знак протеста против решения премьера студенты факультета журналистики университета имени Коменского провели в Братиславе акцию в поддержку попавших в список нежелательных в кабмине СМИ.