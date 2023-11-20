20 ноября, 15:33,
обновлено 20 ноября, 15:55

НАТО пересматривает свое военное присутствие в регионе Западных Балкан

AP Photo/ Vadim Ghirda
© AP Photo/ Vadim Ghirda

По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, НАТО много инвестирует в стабильность и безопасность региона

БРЮССЕЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Североатлантический альянс в настоящее время проводит пересмотр своего военного присутствия в регионе Западных Балкан. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в ходе визита в непризнанное Косово. Ее транслировала пресс-служба альянса.

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"Мы в настоящее время проводим пересмотр нашими военными властями нашего военного присутствия в регионе Западных Балкан, включая Боснию и Герцеговину и Косово. Мы сейчас пересматриваем, нужно ли нам увеличение присутствия на постоянной основе, чтобы предотвратить новые конфликты", - сказал он.

По словам Столтенберга, "НАТО имеет совместную историю с Западными Балканами после 1990-х годов, поэтому много инвестирует в стабильность и безопасность региона". "Стабильность и безопасность региона важны для нашей безопасности", - утверждал он.

Столтенберг посещает Западные Балканы с 19 по 22 ноября. 

Теги:
Столтенберг, Йенс
© Информационное агентство ТАСС
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