Армия Израиля заявила, что помогла эвакуировать младенцев из больницы "Аш-Шифа"

По данным армейской пресс-службы, координация этой миссии велась по запросу Египта и директора больницы

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноября. /ТАСС/. Израильские военные оказали содействие при эвакуации новорожденных из больницы "Аш-Шифа" в Газе в направлении Египта. Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.

"В течение последнего дня Армия обороны Израиля под руководством КОГАТ (Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях - прим. ТАСС) помогла обеспечить безопасную эвакуацию новорожденных детей Газы из педиатрического отделения больницы "Аш-Шифа" для получения необходимого медицинского ухода в Египте", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в армии, "координация этой жизненно необходимой миссии велась по запросу Египта и директора больницы "Аш-Шифа". "Эвакуация была проведена командами ООН при содействии действующих на земле команд Армии обороны Израиля. Для помощи в спасении детей больнице "Аш-Шифа" были поставлены израильские инкубаторы", - отметили военные.

"Армия обороны Израиля по-прежнему непоколебима в своей решимости оказывать помощь в гуманитарных усилиях в секторе Газа и в своей приверженности защите человеческого достоинства и оказанию помощи во время кризиса", - заключили в пресс-службе.