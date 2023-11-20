Церковь в поселке Ярун на юге Ливана повреждена при израильском обстреле

Среди прихожан пострадавших нет, рассказал мэр телеканалу Al Jadeed

БЕЙРУТ, 20 ноября. /ТАСС/. Артиллерия израильской армии нанесла удар по поселку Ярун на юге Ливана, в результате повреждено здание храма Святого Георгия, который принадлежит местной христианской общине. Об этом сообщил телеканалу Al Jadeed мэр поселка.

"Стенам церкви и внутреннему помещению нанесен значительный ущерб, пострадавших среди прихожан нет", - отметил он.

25 октября израильские войска выпустили 12 снарядов по территории монастыря Дейр-Мимас после того, как из его окрестностей боевики шиитских формирований обстреляли еврейское поселение Кирьят-Шмона.

Эта обитель в честь святого Маманта Кесарийского (III век) была сильно разрушена в ходе войны 2006 года. Тогда ВВС Израиля нанесли по ней удар под предлогом того, что в монастыре хранились ракеты шиитской милиции "Хезболлах".