В Минобороны Украины сообщили о превышении численности женщин в ВСУ 7%

По данным ведомства, всего в украинской армии служат более 60 тыс. женщин

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Женщины составляют более 7% от общей численности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего в украинской армии служат более 60 тыс. женщин, сообщается в Telegram-канале медийной площадки Минобороны Украины Military Media Center.

В октябре в военном ведомстве проинформировали, что в стране число женщин-военнослужащих возросло на 40% за последние два года и составило почти 43 тыс.

"Если в 2014 году общая численность женщин в ВСУ составила 49 926 человек, из них военнослужащих - 16 557 человек, то по состоянию на октябрь 2023 года (по данным кадрового центра ВСУ) число женщин в ВСУ возросло до 62 062 человек, из них военнослужащих - 43 479 человек", - указали в Military Media Center. Согласно инфографике, приведенной в Telegram-канале, в настоящее время женщины составляют 7,3% от общей численности ВСУ.

При этом женщины занимают почти половину гражданских должностей в ВСУ (48,2%), около 5 тыс. находятся непосредственно в зоне боевых действий.

В понедельник директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Соединенные Штаты ориентируют Украину на максимальную активизацию мобилизации, рекомендуют призывать мужчин с 17 до 70 лет и дополнительно призывать женщин.