В Италии более 200 человек получили тюремные сроки в ходе суда над калабрийской мафией

Речь идет о мафиозной группировки "Ндрангета"

РИМ, 20 ноября. /ТАСС/. Более 200 человек были приговорены в Италии к тюремному заключению сроком до 30 лет по итогам судебного процесса в отношении калабрийской мафиозной группировки "Ндрангета". Об этом сообщило агентство ANSA.

Из 338 обвиняемых, которые предстали перед судом первой инстанции в городе Ламеция-Терме на юге страны, 207 человек были признаны виновными, 131 - оправдан. Среди обвиняемых - 70-летний бывший парламентарий Джанкарло Питтелли, которого приговорили к 11 годам лишения свободы, тогда как обвинение просило приговорить его к 17 годам.

Судебный процесс в Калабрии начался в январе 2021 года. Заседания проходят в специально оборудованном бункере. Обвинение включает в себя более 400 пунктов.

"Ндрангета" считается одной из самых влиятельных теневых организаций Италии и всей Европы. Национальный следственный антимафиозный комитет и правоохранительные органы ранее обратили внимание на растущую способность этой изначально региональной мафии южной Калабрии пускать корни вне традиционной зоны влияния, а также пришли к выводу, что "Ндрангете" принадлежит ведущая роль в международном наркотрафике.

В 80-х годах XX века в рамках расследования против сицилийской мафии "Коза ностра" перед судом предстали около 470 человек. Тогда по итогам масштабного процесса было вынесено более 340 обвинительных приговоров, 19 подсудимых получили пожизненное заключение.