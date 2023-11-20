МИД Болгарии сообщил о нахождении двух граждан страны в захваченном хуситами судне

Главный секретарь болгарского МВД Живко Коцев уточнил, что гражданами Болгарии являются капитан и первый помощник корабля

СОФИЯ, 20 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Болгарии изучает обстоятельства захвата израильского судна в Красном море, в штатный персонал которого входят двое болгарских граждан. Об этом говорится в официальном сообщении внешнеполитического ведомства.

"МИД Болгарии изучает все обстоятельства захвата израильского судна в Красном море и работает в тесной координации с болгарскими дипломатическими представительствами в регионе и партнерами. МИД находится в контакте с семьями двух болгарских граждан, которые входили в состав экипажа судна", - говорится в сообщении.

Главный секретарь МВД Живко Коцев уточнил, что гражданами Болгарии являются капитан и первый помощник судна.

19 ноября представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что движение захватило в Красном море израильское судно и отбуксировало его к побережью Йемена. Экипаж, как следует из заявления, задержан. Позже агентство Kyodo проинформировало, что оператором захваченного судна Galaxy Leader является японская компания Nippon Yusen. По его сведениям, на борту находились 25 членов экипажа из Болгарии, Мексики, Румынии, с Украины и Филиппин, граждан Израиля и Японии в команде не было. Судно принадлежит компании из Великобритании.