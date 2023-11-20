ЕС солидарен с Финляндией и ответит на "попытки РФ использовать мигрантов"

Глава Евросовета Шарль Мишель поблагодарил Финляндию за эффективные усилия по защите внешней границы Европы

БРЮССЕЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Евросоюз полностью солидарен с Финляндией, власти которой решили закрыть границу с РФ из-за "притока граждан третьих стран", Брюссель ответит на "попытки России использовать мигрантов". Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Полная солидарность с Финляндией по решению ограничить пересечения восточной границы. Благодарен Финляндии за эффективные усилия по защите внешней границы Европы. Попытки России использовать уязвимых мигрантов в качестве инструментария будут встречены соответствующим ответом", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

В ночь с 17 на 18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе: "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматре" и "Ниирале". Так, по словам премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, власти реагируют на приток "граждан третьих стран" к восточной границе Финляндии, который увеличился в последнее время. Как пояснила министр внутренних дел республики Мари Рантанен, решение действует до 18 февраля 2024 года.

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков ранее в понедельник сообщил, что скопления мигрантов на приграничной с Финляндией территории нет, власти держат ситуацию на контроле.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Финляндии о закрытии части погранпереходов на границе с Россией создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.