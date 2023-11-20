20 ноября, 16:22
Военная операция на Украине

Эксперт: попытки втянуть Киев в НАТО и раскол на Украине стали причиной конфликта

Американский политолог и экономист Джеффри Сакс отметил, что Россия считает присутствие альянса на украинской территории существенной угрозой своей национальной безопасности

ООН, 20 ноября. /ТАСС/. Попытки НАТО втянуть Украину в состав альянса и внутренний этнический раскол стали основными причинами украинского конфликта. Такое мнение выразил американский политолог и экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН.

"У конфликта на Украине две основные политические причины. Первая - попытка НАТО расшириться за счет Украины, несмотря на заблаговременные и неоднократные возражения со стороны России", - сказал эксперт. Сакс подчеркнул, что Россия считает присутствие НАТО на Украине существенной угрозой своей национальной безопасности.

"Вторая политическая причина - этническое разделение на Запад и Восток на Украине частично по языковому, частично по религиозному признаку", - добавил он.

Сакс также напомнил, что украинский конфликт начался в 2014 году с государственного переворота в стране. "В своих показаниях я буду говорить о войне на Украине, которая началась в 2014 году с насильственного свержения президента Украины Виктора Януковича", - сказал он. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
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