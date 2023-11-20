20 ноября, 16:13
Военная операция на Украине

Киев беспокоится, что на Западе начали говорить о возможности переговоров с РФ по Украине

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что события на Ближнем Востоке, внутриполитическая ситуация в США и других западных государствах влияют на поддержку Киева

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Киев обеспокоен тем, что в странах Запада начинают говорить о необходимости проведения переговоров с Россией, на которых можно будет обсудить разрешение конфликта вокруг Украины. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Украина обеспокоена тем, что среди отдельных партнеров активизировались дискуссии о необходимости проведения переговоров, консультаций, встреч с россиянами по поводу обсуждения проблематики войны на Украине, прекращения огня и так далее", - сказал он, выступая на прошедшем на выходных международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе. Текст его речи опубликован на сайте СНБО.

"События на Ближнем Востоке, внутриполитическая ситуация в США и других западных государствах влияют на поддержку Украины. Исходим из того, что на внешнем треке будет складываться непростая для Украины ситуация", - продолжил Данилов. Секретарь украинского СНБО предположил, что внимание к проблемам Украины может снизиться из-за прогнозируемых конфликтов в других регионах мира, а в странах Запада "будет чувствоваться усталость от войны".

На фоне отсутствия успехов Киева в рамках обещанного контрнаступления на Западе все чаще раздаются голоса о необходимости переговоров и территориальных уступок со стороны Украины. Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный недавно в интервью британскому журналу The Economist заявил о тупике в украинском конфликте. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее высказался за то, чтобы предложить Украине стать членом альянса, но лишь в тех границах, которые контролирует Киев. Комментируя его слова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО неприемлемо для России в любом виде. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация