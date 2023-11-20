Киев беспокоится, что на Западе начали говорить о возможности переговоров с РФ по Украине

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что события на Ближнем Востоке, внутриполитическая ситуация в США и других западных государствах влияют на поддержку Киева

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Киев обеспокоен тем, что в странах Запада начинают говорить о необходимости проведения переговоров с Россией, на которых можно будет обсудить разрешение конфликта вокруг Украины. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Украина обеспокоена тем, что среди отдельных партнеров активизировались дискуссии о необходимости проведения переговоров, консультаций, встреч с россиянами по поводу обсуждения проблематики войны на Украине, прекращения огня и так далее", - сказал он, выступая на прошедшем на выходных международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе. Текст его речи опубликован на сайте СНБО.

"События на Ближнем Востоке, внутриполитическая ситуация в США и других западных государствах влияют на поддержку Украины. Исходим из того, что на внешнем треке будет складываться непростая для Украины ситуация", - продолжил Данилов. Секретарь украинского СНБО предположил, что внимание к проблемам Украины может снизиться из-за прогнозируемых конфликтов в других регионах мира, а в странах Запада "будет чувствоваться усталость от войны".

На фоне отсутствия успехов Киева в рамках обещанного контрнаступления на Западе все чаще раздаются голоса о необходимости переговоров и территориальных уступок со стороны Украины. Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный недавно в интервью британскому журналу The Economist заявил о тупике в украинском конфликте. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее высказался за то, чтобы предложить Украине стать членом альянса, но лишь в тех границах, которые контролирует Киев. Комментируя его слова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО неприемлемо для России в любом виде.