20 ноября, 16:31
Военная операция на Украине

Зеленский обсудил с главой Пентагона вопрос "непрерывных поставок" для армии Украины

Стороны также обсудили вопросы судоходства в Черном море

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином и верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи, в ходе которой обсудил ситуацию на линии фронта, вопросы снабжения Киева оружием и боеприпасами.

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"Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином. В состав американской делегации вошел также главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. <...> Он подробно проинформировал об актуальной ситуации на фронте, стратегических целях и первоочередных потребностях сил обороны Украины. Было акцентировано внимание на неотложности продолжения непрерывных поставок союзниками всего необходимого вооружения и снарядов", - говорится в сообщении на сайте главы государства.

Кроме того, стороны обсудили вопросы судоходства в Черном море.

В понедельник глава Пентагона сообщил, что прибыл в Киев для встреч с украинским руководством. О его визите заранее не сообщалось.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Соединенных Штатов израсходовала около 96% финансовых средств, которые были выделены на оказание помощи Киеву. Кирби подчеркивал, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины. 

Теги:
УкраинаСШАЗеленский, Владимир АлександровичОстин, ЛлойдВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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