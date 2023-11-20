20 ноября, 17:07

Эксперт: СБ ООН следует бороться с финансированием конфликтов и поставками вооружений

Американский политолог и экономист Джеффри Сакс считает, что за счет этого масштабные войны подпитываются извне

ООН, 20 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН мог бы способствовать завершению крупных военных конфликтов, если бы боролся с их финансированием и поставками вооружений из-за рубежа. Об этом заявил американский политолог и экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

Выступая на заседании СБ ООН, он перечислил четыре ключевых, на его взгляд, конфликта: украинский, израильско-палестинский, сирийский и в зоне Сахеля.

"Эти войны кажутся неразрешимыми, но на самом деле это не так. Все эти четыре войны могут вскоре прекратиться благодаря договоренности, достигнутой Советом Безопасности ООН, - сказал он. - Масштабные войны подпитываются извне, за счет внешнего финансирования и поставок вооружений. Совет Безопасности ООН мог бы завершить эти страшные войны за счет приостановки внешнего финансирования и поставок вооружений".

Сакс подчеркнул, что для этого потребуется согласие "крупнейших держав". 

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США
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