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обновлено 20 ноября, 17:18
Палестино-израильский конфликт

Иран намерен подать в Международный уголовный суд иск против Израиля

Официальный представитель МИД республики Насер Канани Чафи сообщил, что причиной стали действия Израиля в секторе Газа

ДУБАЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Ирана намерены подать в Международный уголовный суд (МУС) иск против Израиля из-за его действий в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел исламской республики Насер Канани Чафи.

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"Исламская Республика Иран сформировала специальную комиссию для подготовки иска [против Израиля], который будет подан в Международный уголовный суд в соответствии с резолюцией саммита Организации исламского сотрудничества, состоявшегося в Эр-Рияде", - приводится заявление Канани Чафи в Telegram-канале ведомства.

11 ноября Саудовская Аравия провела саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС). В итоговом заявлении саммита говорилось, что государства этих объединений обратятся к прокурору МУС с просьбой провести расследования "военных преступлений" Израиля, совершенных в секторе Газа.

Участники встречи поручили секретариатам ЛАГ и ОИС задокументировать свидетельства военных преступлений, которые могла совершить израильская армия в палестинском анклаве. Секретариаты сформируют две комиссии для мониторинга средств массовой информации. В течение 15 дней после создания они должны будут представить отчеты о своей деятельности советам ЛАГ и ОИС на уровне министров иностранных дел. Затем предоставление свидетельств о потенциальных военных преступлениях будет осуществляться ежемесячно. 

Теги:
ИранПалестино-израильский конфликтИзраиль
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