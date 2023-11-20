В Косове назвали Приштину надежным партнером НАТО

Президент непризнанного Косово отметила, что членство в альянсе является стратегической целью, указав, что "Косово и НАТО находятся на одной стороне, а террористы на другой"

БЕЛГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Приштина является надежным партнером Североатлантического альянса и доказывает это поддержкой Украины и санкционного режима против России. Об этом заявила президент непризнанного Косова Вьоса Османи в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Косово зарекомендовало себя как надежный партнер НАТО, о чем свидетельствует забота об афганских беженцах, поддержка санкций против России и поддержка Украины", - приводит слова Османи портал Kosovo online.

Президент непризнанного Косово отдельно подчеркнула, что членство в НАТО является стратегической целью, указав, что "Косово и НАТО находятся на одной стороне, а террористы на другой". Она отдельно поблагодарила Столтенберга за визит "в непростое с точки зрения безопасности время не только для Косово, но и для всех Западных Балкан", добавив, что миру в Косово "продолжает угрожать Сербия".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в ходе визита в непризнанное Косово отметил, что Североатлантический альянс в настоящее время проводит пересмотр своего военного присутствия в регионе Западных Балкан.

Президент Сербии Александар Вучич заявлял ранее, что Белград готов к реализации всех подписанных соглашений по нормализации отношений с Приштиной, но никогда не пойдет на признание независимости Косово.

25 октября премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти заявил, что диалог между Белградом и Приштиной невозможен до тех пор, пока "не будет наказаний и санкций против Сербии". Ранее он утверждал, что вооруженные люди в масках в ночь на 24 сентября напали на полицейских на севере края при поддержке сербских властей, в результате чего погиб один сотрудник полиции. Президент Сербии в обращении к нации заявил, что полицейские подразделения Косова убили трех сербов, а представители Сил НАТО для Косова фактически дали Курти карт-бланш на это. Вучич предупредил, что после произошедшего Белград никогда не признает независимости края.