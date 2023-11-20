Социалисты по итогам выборов в Молдавии стали основной альтернативой власти

В партии выразили благодарность гражданам за поддержку

КИШИНЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Выборы в местные органы власти Молдавии показали, что Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) является главной альтернативой нынешней власти.

"По итогам выборов 144 населенных пунктов по всей стране возглавят социалисты. Представители партии стали мэрами 16-и городов <...>, 10 из которых являются районными центрами. ПСРМ продемонстрировала, что является основной альтернативой действующей власти", - говорится в заявлении на сайте партии. В нем выражена благодарность гражданам за поддержку.

В воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии прошел второй тур выборов мэров и глав сельских администраций. По данным ЦИК, итоги голосования стали неприятным сюрпризом для правящей в республике Партии действия и солидарности, которая проиграла выборы в 30 из 36 городов республики, в том числе в Кишиневе, Бельцах, Оргееве и Кагуле. Ни в одном из районных советов страны правящая партия не получила большинства голосов, позволяющего самостоятельно сформировать исполнительную власть. Всего правящую партию поддержали на прошедших выборах поддержали голоса 305 тыс. избирателей по всей стране, хотя в 2021 году на парламентских выборах за нее проголосовали 775 тыс. человек.

Произошло это несмотря на беспрецедентное давление со стороны властей на оппозиционные партии. В стране было запрещено вещание почти всех телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, заблокированы десятки информационных сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены против руководителей ПСРМ, находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" и других.

Накануне дня тишины перед первым туром Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии аннулировала регистрацию кандидатов партии "Шанс", которая обвинили в угрозе безопасности страны. Действия властей подвергли критике присутствующие на выборах наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, другие международные и местные наблюдатели.