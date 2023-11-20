20 ноября, 16:46
Палестино-израильский конфликт

Франция направит ливанской армии 3 тонны медикаментов

По информации AFP, ливанской армии с трудом удается удовлетворить потребности 80 тыс. военнослужащих из-за серьезного экономического кризиса в республике

ПАРИЖ, 20 ноября. /ТАСС/. Министерство вооруженных сил Франции направит ливанской армии партию медикаментов. Об этом сообщает AFP со ссылкой на канцелярию главы военного ведомства республики Себастьена Лекорню.

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По данным AFP, вечером в понедельник французский военный самолет доставит в Ливан первую партию лекарств весом около 3 тонн.

Агентство добавляет, что ливанской армии, которая играет важную роль в поддержании стабильности в стране, с трудом удается удовлетворить потребности 80 тыс. военнослужащих из-за серьезного экономического кризиса в республике.

По данным Всемирного банка, нынешний кризис в Ливане стал разрушительным для экономики этого государства. Национальная денежная единица - ливанский фунт - обесценилась с 2019 года на 96%, в результате две трети населения живут в бедности. По показателю инфляции (264%) Ливан занял в марте 2023 года первое место в мире, опередив Аргентину (104,3%) и Зимбабве (87,6%).

Кроме того, как указывает AFP, Бейрут опасается распространения конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС на Ливан на фоне столкновений между шиитской организацией "Хезболлах" и израильскими силами на границе. 

Теги:
ЛиванФранцияПалестино-израильский конфликт
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