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Палестино-израильский конфликт

Премьер Испании совершит первый визит после переизбрания в Израиль и Палестину

Педро Санчес посетит эти страны 23 ноября

МАДРИД, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Испании Педро Санчес в рамках первой международной поездки после переизбрания главой правительства посетит 23 ноября Израиль и Палестину. Об этом сообщила пресс-служба кабмина королевства.

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По ее информации, "Санчес посетит Израиль и Палестину в этот четверг, 23 ноября". "Это его первая международная поездка после утверждения на посту 16 ноября, - отметили власти страны. - Санчес совершит этот визит вместе с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо". Испания председательствует в Совете ЕС, с января ее сменит Бельгия.

Санчес и Де Кроо обсудят с президентом и премьером Израиля Ицхаком Герцогом и Биньямином Нетаньяху, а также с президентом Палестины Махмудом Аббасом последствия атаки боевиков радикального движения ХАМАС и "критическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа". Переговоры будут сосредоточены на защите гражданских лиц, "уважении международного гуманитарного права и поиске прочного политического решения для региона на основе [принципа] двух государств, Израиля и Палестины, сосуществующих в условиях мира и безопасности", добавили власти Испании. 

Теги:
ПалестинаИспанияПалестино-израильский конфликтИзраильСанчес, Педро
© Информационное агентство ТАСС
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