Тотальная мобилизация и жизнь за счет Запада. Ситуация вокруг Украины

США подталкивают Украину максимально активизировать мобилизацию, рекомендуя призывать юношей, стариков и женщин. Об этом со ссылкой на разведданные сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

В Верховной раде уже готовится к регистрации законопроект о мобилизации, воинском учете и прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ), который, в частности, позволит призывать в украинскую армии заключенных и студентов, получающих второе среднее специальное или высшее образование. Законодатели отметились и другими громкими заявлениями - о полной зависимости от западных партнеров и о том, что права русского меньшинства на Украине соблюдаться не будут.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили три атаки ВСУ на купянском направлении и по одной атаке на донецком и краснолиманском направлениях, сообщили в Минобороны РФ. Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 123 районах, отметили в ведомстве. Потери противника в живой силе за сутки на всех направлениях составили до 340 бойцов, сообщили в МО РФ.

Мобилизация на Украине

Соединенные Штаты ориентируют Украину на максимальную активизацию мобилизации, рекомендуют призывать мужчин с 17 до 70 лет и дополнительно призывать женщин, чтобы восполнить огромные потери, которые понесли ВСУ в ходе провального контрнаступления, заявил Нарышкин. Ссылаясь на данные российской разведки, он отметил, что Запад требует от режима Зеленского продемонстрировать мировому сообществу невозможность победы России в украинском конфликте.

Следуя таким установкам, министр обороны Украины Рустем Умеров предложил Верховной раде изучить возможность понижения минимального возраста для призыва в армию, указал Нарышкин. По его мнению, "если это произойдет, то киевский режим подтвердит свою нацистскую сущность, направив в пекло войны семнадцатилетних юношей для продления агонии ВСУ".

Он подчеркнул, что колоссальные потери среди украинских военнослужащих заставляют Киев направлять в бой "стариков", формируя подразделения из бойцов старше 40 лет и мобилизуя мужчин старше 50 лет. Нарышкин напомнил, что в Раде зарегистрирован законопроект, согласно которому призывной возраст для рядового состава повысится с 60 до 65 лет, а для командного - с 65 до 70 лет. Действующий киевский режим готов во имя западных интересов продолжать войну "до последнего украинца", сказал глава СВР.

В свою очередь в Киеве депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая сообщила, что к регистрации в Верховной раде готовится законопроект по мобилизации, воинскому учету и прохождению военной службы. "Расширяется перечень лиц, которые ставятся на воинский учет. В частности, те, кто до приобретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах, а также те, которые были осуждены за совершение уголовного преступления [и приговорены к] лишению свободы, ограничению свободы, в том числе с освобождением от отбывания наказания", - написала она.

Как отмечает Безуглая, изменения коснутся и "правил призыва на военную службу лиц, получающих высшее образование". По словам депутата, на Украине в последние два года в два-три раза возросло количество желающих получить высшее образование. Это вызвано возможностью отсрочки от призыва на время обучения.

Эффект домино

МВФ является основным союзником Киева, без его помощи на Украине все посыплется подобно домино, заявил первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко. Он добавил, что Минфин Украины ищет возможности для получения дополнительного финансирования от Евросоюза, Республики Корея, Японии, Норвегии, однако основным союзником Украины он назвал МВФ.

При этом вице-спикер признал, что Верховная рада не может проголосовать за решения, несогласованные с западными партнерами, так как Украина уже два года живет за их счет. По его словам, западные партнеры не требуют от Рады "фантастических подвигов" в количестве принятых законопроектов. Корниенко указал, что в случае принятия решений вразрез с видением партнеров Рада все равно вынуждена будет исправить такие "ошибки".

Отсутствие прав для русских

Выполнение условий Евросоюза на пути Киева к членству в сообществе будет "фантастически непростым" для украинского парламента, заявил первый вице-спикер Верховной рады, признав, что законы Украины о нацменьшинствах, языке и образовании не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии. По его словам, тема нацменьшинств может быть политизирована, однако Украина должна искать компромиссы.

При этом спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что власти страны не признают существования русского национального меньшинства и права русских на Украине должны быть ущемлены. Он подчеркнул, что данная позиция Киева нашла полное понимание у Европейской комиссии и Венецианской комиссии. "Поэтому никаких русских национальных меньшинств на Украине на данный момент нет и не может быть", - добавил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем комментарии назвала слова Стефанчука нацистскими.

Поддержка Вашингтона

Министр обороны США Ллойд Остин встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и подтвердил готовность США оказывать поддержку стране. Остин отметил, что США вместе с союзниками и партнерами продолжать помогать Украине "для удовлетворения ее неотложных потребностей на поле боя и долгосрочных оборонных потребностей".

Украина целиком зависит от той помощи, которую ей оказывают страны Запада, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Она подчеркнула, что Евросоюзу и Международному валютному фонду нужно, чтобы США "выполнили свою часть работы" и также направили финансирование для Украины.