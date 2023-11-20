20 ноября, 16:55
Палестино-израильский конфликт

СМИ: ХАМАС нанесло по Тель-Авиву самый массированный удар с начала эскалации

Тель-Авив. REUTERS/ Finbarr O'Reilly
Тель-Авив
© REUTERS/ Finbarr O'Reilly

По информации Al Arabiya, под обстрелы движения попало несколько городов центральной части Израиля

РАБАТ, 20 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС нанесло 20 ноября самый массированный ракетный удар по израильскому городу Тель-Авив с момента начала вооруженных действий 7 октября. Об этом сообщают арабские телеканалы Al Arabiya и Al Mayadeen.

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Также, по информации Al Arabiya, под обстрелы ХАМАС попало несколько городов центральной части Израиля.

Как отметили в группировке "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - боевом крыле радикального палестинского движения ХАМАС - обстрел по израильской территории велся в ответ "на убийство мирного населения". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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