20 ноября, 17:10
Военная операция на Украине

Эксперт: СБ ООН мог бы дать Украине гарантии безопасности, условившись не брать ее в НАТО

Американский политолог и экономист Джеффри Сакс отметил, что это снимет, таким образом, обеспокоенность России по поводу расширения альянса

ООН, 20 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН способен урегулировать кризис вокруг Украины, предоставив ей гарантии безопасности, а также условившись не принимать ее в НАТО. Такое мнение выразил американский политолог и экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, выступая в СБ ООН на открытых дебатах на тему "Продвижение устойчивого мира через совместное развитие".

"Этот совет может быстро положить конец войне на Украине, занявшись лежащими в ее основе политическими и экономическими причинами. На политическом фронте постоянной пятерке Совета Безопасности ООН следует согласовать предоставление Украине гарантий безопасности, одновременно условившись о том, что НАТО не станет расширяться на Украину, и сняв, таким образом, обеспокоенность России по поводу расширения НАТО", - убежден эксперт.

По его мнению, СБ ООН также "следует добиваться выработки прочного решения по госуправлению, касающегося этнических расколов Украины". "В политическом плане сильная заинтересованность Украины заключается в том, чтобы присоединиться к Европейскому союзу, сохраняя при этом открытые торговые и финансовые отношения с Россией и остальной частью Евразии. Торговой политике Украины следует быть инклюзивной, <...> позволяя Украине являться <...> экономическим мостом между востоком и западом Евразии", - полагает Сакс.

Как заявил политолог, "после свержения [украинского] президента [Виктора] Януковича в 2014 году населенные этническими русскими регионы [Украины] откололись от правительства, появившегося после переворота, и запросили защиту и автономию". "Минское <...> соглашение, поддержанное этим советом в резолюции 2202, предусматривало включение в Конституцию Украины региональной автономии. Однако соглашение так и не было выполнено Украиной, несмотря на поддержку со стороны Совета Безопасности", - отметил Сакс.

Он также рекомендовал Совбезу ООН создать "новый фонд мира и развития, чтобы содействовать мобилизации финансирования", необходимого "Украине и другим зонам военных действий" для работ по реконструкции. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
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