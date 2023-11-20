Байден считает, что стороны близки к сделке с ХАМАС с целью освобождения заложников

Президент США проигнорировал просьбу уточнить, когда именно могут заключить эту договоренность

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Заинтересованные стороны близки к договоренности с радикальным палестинским движением ХАМАС с целью освобождения захваченных его боевиками заложников. Это подтвердил президент США Джо Байден.

На заданный ему журналистами в Белом доме вопрос о том, близка ли такая сделка, американский лидер ответил утвердительно. "Считаю так. Но я не готов [публично рассуждать на этот счет]", - сначала сказал Байден. На повторно заданный вопрос он ответил: "Да", подняв вверх правую руку и показав сложенные крестом пальцы как символ надежды на успех. Президент США проигнорировал просьбу уточнить, когда именно может быть заключена эта договоренность.

Короткий обмен репликами с прессой состоялся на Южной лужайке Белого дома в ходе ежегодной церемонии "помилования" президентом индеек в преддверии Дня благодарения в США. Трансляцию церемонии вели в прямом эфире американские новостные телеканалы.

Израиль и ХАМАС отрицают, что стороны 19 ноября достигли соглашения о прекращении огня и освобождении некоторых заложников, удерживаемых в секторе Газа, сообщила газета The Jerusalem Post. Таким образом обе стороны отреагировали на публикацию иорданской газеты "Аль-Гад", в которой утверждалось, что Израиль и ХАМАС 19 ноября заключили соглашение, вступающее в силу 20 ноября.

Официальный представитель движения Иззат ар-Ришк написал в своем Telegram-канале в ночь на понедельник, что сообщения некоторых СМИ со ссылкой на источники в ХАМАС о том, что обмен состоится 20 ноября, "не соответствуют действительности".

Заложники

Как передавала газета Yedioth Ahronoth, в переговорах между Израилем и ХАМАС достигнут прогресс. По информации издания, катарские посредники, ведущие контакты с ХАМАС, сообщили, что радикалы готовы на первом этапе освободить 50 женщин и детей в обмен на четырех- или пятидневную паузу в боевых действиях, освобождение около 150 палестинских детей и женщин из израильских тюрем и доставку топлива в Газу. Представители ХАМАС пояснили, что им неизвестно местонахождение всех похищенных в Израиле детей и их матерей, радикалам необходимо собрать их в первые дни перемирия при условии, что еврейское государство воздержится от авиаударов. Кроме того, движение выразило готовность увеличить число освобождаемых заложников, если ему удастся обнаружить их в секторе во время перемирия.

По данным израильских властей, всего в заложниках у ХАМАС находятся от 240 до 250 человек. В основном это граждане Израиля, в том числе с двойным гражданством. Около 35 человек - это иностранцы, в большинстве своем граждане Таиланда, работавшие в Израиле.