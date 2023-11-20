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Палестино-израильский конфликт

Эрдоган заявил, что Турция не позволит миру забыть о наличии у Израиля ядерного оружия

Турецкий лидер отметил, что Анкара будет добиваться привлечения еврейского государства к суду за преступления в Газе

СТАМБУЛ, 20 ноября. /ТАСС/. Турция не позволит мировому сообществу забыть о наличии у Израиля ядерного оружия и будет добиваться его привлечения к суду за преступления, которые он совершает в Газе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации после заседания правительства под его председательством.

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"Мы сохраним в своей повестке вопрос наличия у Израиля ядерного оружия, не забудем об этом и не позволим миру сделать это. Мы также будем добиваться его привлечения к суду за совершенные в Газе преступления", - сказал Эрдоган, обращение которого транслировал телеканал TRT Haber.

По его словам, Израиль открыто признает, что обладает ядерным оружием, но международные структуры, в частности МАГАТЭ и ООН, не проводят соответствующего расследования. Ранее Эрдоган заявил о необходимости проверить наличие ядерного оружия у Израиля и намерении инициировать соответствующий процесс в МАГАТЭ.

Президент Турции назвал происходящее в палестинском анклаве "варварством, дикостью, жестокостью, которые наблюдались тысячу лет во время крестовых походов и во время Второй мировой войны". Он обвинил Запад во главе с США в бездействии перед преступлениями, которые Израиль совершает в Газе. "На фоне мобилизации Турцией усилий, направленных на прекращение кровопролития в Газе, от США и Европы не последовало ни малейшей реакции на совершаемые там преступления", - сказал турецкий лидер. 

Теги:
ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраильЭрдоган, Реджеп Тайип
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