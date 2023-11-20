20 ноября, 17:20

Эрдоган призвал Армению "взять руку дружбы" Азербайджана

Президент Турции отметил, что урегулирование карабахского конфликта "открыло новую эпоху в регионе", однако определенные силы на Западе не хотят с этим мириться

СТАМБУЛ, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Армению к скорейшему подписанию с Азербайджаном мирного соглашения.

"Еще раз призываю Армению взять руку дружбы, протянутую ему нашими азербайджанскими братьями", - сказал турецкий лидер в обращении к нации после заседания правительства, которое прошло под его председательством. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

По словам Эрдогана, урегулирование карабахского конфликта "открыло новую эпоху в регионе", однако определенные силы на Западе не хотят с этим мириться. "Народ Армении и его руководство должны искать безопасность в мире и сотрудничестве, а не за тысячи километров от региона. Никакие оружие и боеприпасы, направляемые западными странами, не смогут обеспечить обстановку стабильного мира и безопасность", - сказал Эрдоган, не назвав эти государства.

20 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в Баку более двух месяцев ждут ответа Армении на предложения по мирному договору. По его словам, причина того, что Ереван затягивает с ответом, в том, что "они получают плохие советы, в частности из Франции". "Франция играет очень деструктивную роль на Южном Кавказе. Фактически Армения стала марионеткой французского правительства, и это может стать серьезной угрозой региональной стабильности", - предупредил Алиев. 

Теги:
АзербайджанАрменияТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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