МИД Израиля объявил об отзыве своего посла из ЮАР для консультаций

Причиной стали недавние заявления южноафриканского руководства о военной операции израильской армии в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноября. /ТАСС/. Посол Израиля в ЮАР отозван из страны для консультаций в связи с недавними заявлениями южноафриканских властей. Об этом говорится в заявлении израильского МИД.

"На фоне последних заявлений из ЮАР посол Израиля в ЮАР был отозван для консультаций в Иерусалим", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее правящая партия ЮАР "Африканский национальный конгресс" призвала власти страны закрыть израильское посольство в Претории и приостановить дипломатические отношения с еврейским государством в связи с его действиями в Газе. Об этом сообщил американский портал Semafor со ссылкой на попавший в его распоряжение документ. В тексте подчеркивается, что ЮАР не может поддерживать нормальные отношения с Израилем, пока тот "не будет соблюдать международное право и не присоединится к мирному процессу для завершения оккупации Палестины", а сам Израиль назван "государством апартеида".

В начале ноября правительство ЮАР объявило о решении отозвать своих дипломатов из Израиля для консультаций в свете продолжающейся военной операции израильской армии в секторе Газа. Израильские власти назвали этот шаг ЮАР "победой для ХАМАС" и потребовали уважать право страны на самооборону.

Своих послов из Израиля на фоне эскалации ранее отозвали еще несколько стран, в том числе Иордания, Колумбия, Турция и Чили. Боливия разорвала с еврейским государством дипотношения, а Белиз решил отозвать согласие на аккредитацию израильского посла и приостановить деятельность почетного консульства в Израиле.