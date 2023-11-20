Милей пригласил Болсонару на инаугурацию

Мероприятие пройдет 10 декабря

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 ноября. /ТАСС/. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей пригласил бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару на свою инаугурацию.

"Для меня было бы большой честью, если бы вы смогли приехать на инаугурацию 10 декабря", - сказал Милей во время видеозвонка, который опубликовал Болсонару в соцсети X (ранее Twitter). Вместе с экс-главой Бразилии избранный президент Аргентины пригласил его сына Эдуарду. Болсонару ответил, что они приедут на инаугурацию.

Ранее специальный секретарь по социальным коммуникациям канцелярии президента Бразилии Пауло Пимента заявил, что Милей должен принести извинения за оскорбления главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, чтобы поспособствовать диалогу между странами в дальнейшем. 8 ноября в интервью интернет-изданию La Politica Online аргентинский политик назвал бразильского лидера коррупционером.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Милей неоднократно заявлял, что не намерен развивать отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними.