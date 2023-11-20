Президенты стран Вишеградской группы обсудят ситуацию на Украине 22 ноября

Их встреча пройдет в Праге

ПРАГА, 20 ноября. /ТАСС/. Встреча президентов государств Вишеградской группы (Чехии, Словакии, Венгрии и Польши) пройдет 22 ноября в Праге, на ней планируется обсудить внешнеполитические вопросы, в том числе ситуацию на Украине, на Ближнем Востоке и реализацию планов расширения Евросоюза. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

По его данным, главы государств рассмотрят также проекты, финансируемые Вишеградским фондом. Он был основан в 2000 году, его годовой бюджет, в который каждая из стран вносит равные суммы, составляет €10 млн. Целью фонда является укрепление связей между народами путем развития культурного сотрудничества и обмена в области образования и науки.

Чехия с 1 июля председательствует в этом региональном объединении.

Вишеградскую группу, как пишет агентство, в Праге рассматривают прежде всего в качестве площадки для консультаций. Ее члены обсуждают представляющие взаимный интерес вопросы и детально не координируют свою внешнюю политику или политику в сфере безопасности. В группе существуют противоречия, в частности по вопросу оказания военной помощи Украине. От нее сейчас воздерживаются Словакия и Венгрия.