Зеленский заявил, что США выделили новый пакет военной помощи для Украины

По словам украинского лидера, он включает артиллерию и снаряды

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. США приняли решение о выделении нового пакета военной помощи для Украины, который включает артиллерию и снаряды. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Есть новый оборонный пакет для нашего государства от Соединенных Штатов. Я благодарен. В частности, будет больше артиллерии, снарядов, которые нужны именно сейчас", - сказал глава государства в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

Количество и номенклатуру новых поставок Зеленский не уточнил. При этом в Вашингтоне эту информацию пока не подтвердили.

В понедельник Зеленский провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином и верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи, в ходе которой обсудил ситуацию на линии фронта, вопросы снабжения Киева оружием и боеприпасами. В свою очередь глава Пентагона отметил, что США вместе с союзниками и партнерами продолжать помогать Украине "для удовлетворения ее неотложных потребностей на поле боя".

18 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных членов Конгресса США сообщало, что Киев не получит новую помощь от Вашингтона до середины декабря, возможно, даже до 2024 года.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Соединенных Штатов израсходовала около 96% финансовых средств, которые были выделены на оказание помощи Украине. Кирби подчеркивал, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины.