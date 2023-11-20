Венгрия потребовала от ХАМАС немедленно освободить всех заложников

Как заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, также необходимо "обеспечить защиту гражданских лиц, оказавшихся в ловушке в секторе Газа"

ООН, 20 ноября. /ТАСС/. Венгрия поддержит только такую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Ближнему Востоку, которая будет содержать требование к палестинской группировке ХАМАС немедленно и без предварительных условий освободить всех заложников, захваченных во время нападения на Израиль. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, выступая на свободных дебатах на Генассамблее в Нью-Йорке.

"ХАМАС должно немедленно и безоговорочно освободить всех заложников, в том числе пятерых граждан Венгрии", - сказал министр. Он подчеркнул, что Венгрия "поддержит только такое решение, которое будет предусматривать освобождение заложников без промедления и без каких-либо условий".

В то же время Сийярто указал на необходимость "обеспечить защиту гражданских лиц, оказавшихся в ловушке в секторе Газа". Он напомнил, что там находились 15 граждан Венгрии, 14 из которых были эвакуированы в Египет, а один остался в палестинском анклаве по собственному желанию.

Глава МИД назвал ХАМАС террористической организацией, но отметил, что международное сообщество должно не допустить превращения борьбы с терроризмом в войну между государствами. "Это имело бы совершенно непредсказуемые последствия в регионе, которых, я думаю, никто из нас не хочет", - сказал венгерский министр.