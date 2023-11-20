На Украине сообщили о передаче Японией 50 металлодетекторов

Киев также получил 40 легковых автомобилей, сообщила пресс-служба украинского министерства экономики

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Япония передала Украине 50 металлодетекторов для проведения работ по разминированию. Об этом сообщила пресс-служба украинского министерства экономики.

"Технику и оборудование для разминирования получили от Японии пиротехнические подразделения. <…> В этот раз Украине передано <…> 50 металлодетекторов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Киев также получил 40 легковых автомобилей.

20 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль и заместители министров иностранных дел и экономики, торговли и промышленности Японии Киёто Цудзи и Кадзутика Ивата провели переговоры в Киеве, договорившись о выделении €160 млн на экономическое восстановление Украины.