20 ноября, 18:34
Палестино-израильский конфликт

В Израиле сообщили о нанесении ударов по командным центрам "Хезболлах" в Ливане

Также в районе приграничного населенного пункта Метула израильские военные "нанесли удар по террористической ячейке", сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноября. /ТАСС/. Израильские ВВС нанесли удары по командным центрам и объектам инфраструктуры шиитской организации "Хезболлах" на территории Ливана в ответ на обстрелы с той стороны. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на пуски из Ливана в сторону Израиля в течение дня истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по оперативным командным центрам "Хезболлах" и террористической инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе приграничного населенного пункта Метула на севере Израиля израильские военные "нанесли удар по террористической ячейке", добавили в пресс-службе.

Помимо этого, на северной границе Израиля прозвучали сирены после получения сигнала о вторжении в воздушное пространство страны летательного аппарата, однако проникновения на израильскую территорию зафиксировано не было, указали в армии. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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