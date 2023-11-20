В Израиле сообщили о нанесении ударов по командным центрам "Хезболлах" в Ливане

Также в районе приграничного населенного пункта Метула израильские военные "нанесли удар по террористической ячейке", сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноября. /ТАСС/. Израильские ВВС нанесли удары по командным центрам и объектам инфраструктуры шиитской организации "Хезболлах" на территории Ливана в ответ на обстрелы с той стороны. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на пуски из Ливана в сторону Израиля в течение дня истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по оперативным командным центрам "Хезболлах" и террористической инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе приграничного населенного пункта Метула на севере Израиля израильские военные "нанесли удар по террористической ячейке", добавили в пресс-службе.

Помимо этого, на северной границе Израиля прозвучали сирены после получения сигнала о вторжении в воздушное пространство страны летательного аппарата, однако проникновения на израильскую территорию зафиксировано не было, указали в армии.