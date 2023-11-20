ВОЗ сообщила об эвакуации 28 младенцев из Газы в Египет

По словам гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, еще 16 детей поместили в больницу в городе Эль-Ариш

ЖЕНЕВА, 20 ноября. /ТАСС/. В Каир самолетом доставили 12 недоношенных младенцев, эвакуированных 19 ноября из осажденной больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа, еще 16 младенцев поместили в больницу в городе Эль-Ариш. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Сегодня 28 из 31 недоношенного младенца, которые были эвакуированы вчера из больницы "Аш-Шифа", были безопасно перевезены в Эль-Ариш для лечения в Египте. Из них 12 младенцев были отправлены воздушным транспортом в Каир", - написал глава ВОЗ в соцсети X (ранее Twitter).

Гебрейесус заявил после проведения ВОЗ оценочной миссии в больнице "Аш-Шифа", что это медицинское учреждение больше не может функционировать, и всех пациентов нужно срочно эвакуировать.

12 ноября руководство больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа заявило, что медицинский комплекс окружен израильскими силами, и возможности эвакуироваться из нее нет. Палестинские власти сообщили, что израильские беспилотники ведут интенсивный обстрел внутренней территории больницы. По данным Минздрава анклава, за это время 170 человек погибли в медицинском учреждении.