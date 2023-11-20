ООН настаивает на открытии КПП "Керем-Шалом" на границе с Газой

Во всемирной организации заявили, что пока не могут объявить о прогрессе в переговорах с Израилем

ООН, 20 ноября. /ТАСС/. ООН ведет переговоры с израильскими властями и настаивает на открытии контрольно-пропускного пункта "Керем-Шалом" на границе с сектором Газа, но пока не может объявить о прогрессе. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС.

"Никаких новостей нет, - сказал он. - Мы ведем переговоры с властями Израиля и настаиваем [на открытии КПП]".

На необходимость открыть второй КПП (помимо функционирующего сейчас перехода "Рафах") неоднократно указывал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Он отмечал, что это единственный переход, оборудованный надлежащим образом и способный пропускать существенно большее количество грузовиков с гуманитарной помощью.