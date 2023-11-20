В ХАМАС заявили об уничтожении в Газе за три дня 60 единиц военной техники Израиля

В палестинском движении отметили, что его бойцы ведут ожесточенные бои с противником и осуществляют специальные операции на всех направлениях наступления ЦАХАЛ

РАБАТ, 20 ноября. /ТАСС/. Бойцы палестинского движения ХАМАС уничтожили за минувшие три дня 60 единиц военной техники Израиля, в том числе 10 бронетранспортеров. Такие данные привел представитель боевого крыла ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - Абу Убайда.

"Мы сумели поразить за минувшие 72 часа 60 единиц сионистской (израильской - прим. ТАСС) военной техники Израиля, в том числе 10 бронетранспортеров", - сказал он, подводя итог 45-го дня вооруженного противостояния. Высказывания Абу Убайды опубликованы в Telegram-канале ХАМАС.

По его словам, большая часть израильской военной техники была уничтожена в районах Аз-Зайтун, Шейх Редуан, Ат-Тавам и Бейт-Лахия на территории сектора Газа.

Абу Убайда также сообщил, что бойцы ХАМАС ведут ожесточенные бои с противником и осуществляют специальные операции на всех направлениях наступления израильских подразделений.