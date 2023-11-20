Глава МИД Греции отверг возможность приема палестинцев из Газы

Йоргос Герапетритис заявил, что "не существует абсолютно никакого плана или мысли о том, чтобы Греция принимала палестинцев, в какой-либо форме изгоняемых из Палестины"

АФИНЫ, 20 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис отверг возможность приема палестинцев, которые в качестве беженцев могут покинуть сектор Газа. Такое заявление он сделал, отвечая в парламенте Греции на несколько вопросов депутатов.

Герапетритис, отвечая депутату от партии "Спартанцы" Александросу Зервеасу, подчеркнул, что "не существует абсолютно никакого плана или мысли о том, чтобы Греция принимала палестинцев, в какой-либо форме изгоняемых из Палестины".

Ранее греческий информационный портал pronews.gr утверждал, что США и Франция хотят, чтобы Греция приняла 100 тыс. палестинских беженцев. По мнению портала, недавний телефонный разговор премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с госсекретарем США Энтони Блинкеном касался этой темы. США и Франция пообещали Греции финансовую помощь, чтобы она могла построить дома и создать инфраструктуру для приема беженцев и обеспечить им все необходимое для выживания, отмечало издание. По оценкам французов, по крайней мере 100 тыс. палестинцев могут поселиться в Греции на постоянной основе. К этому решению также стремятся Египет и Иордания, которые не хотят, чтобы палестинцы жили на их территории, добавлял портал.

В ответ на вопрос депутата от партии "Курс свободы" Александроса Казамиаса о позиции правительства Греции в отношении гуманитарного кризиса в Палестине Герапетритис заявил, что находится в постоянных дискуссиях и контактах с обеими сторонами. "Несколько дней назад я сам посетил Рамаллу и контактировал с Палестинской национальной администрацией, премьер-министром [Палестины Мухаммедом Штайе] и министром иностранных дел [Риядом аль-Малики], а затем с министром иностранных дел Израиля [Эли Коэном], которому я изложил палестинскую позицию по этому вопросу. Правительство Греции, являясь последовательным собеседником двух сторон и придерживаясь принципиальной внешней политики, может сыграть творческую роль с целью [обеспечения] гуманитарной паузы", - подчеркнул Герапетритис.

Он отметил, что "греческое правительство является постоянным сторонником реализации без звездочек и оговорок международного права и действует в пользу мира". "Вот почему мы поддерживаем гуманитарную паузу, которая позволит немедленно доставить необходимое продовольствие, воду и медикаменты, а также пригласить необходимый врачебно-медицинский персонал в Газу для лечения пациентов, восстанавливать критически важную инфраструктуру, необходимую для выживания людей. Это то, что необходимо в данный момент, и я считаю, что гуманитарная пауза создаст такую динамику, что военные действия в итоге прекратятся", - сказал Герапетритис.