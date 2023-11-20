В США сообщили о проведении осенью на Ближнем Востоке 79 операций против ИГ

По информации CENTCOM, в ходе операций были ликвидированы 13 членов ИГ, еще 78 помещены под стражу

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты вместе с союзниками провели в Ираке и Сирии в сентябре и октябре 79 операций, направленных против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

"CENTCOM совместно с коалицией и другими партнерами осуществило 79 операций против ИГИЛ", - отмечает пресс-служба.

В Ираке проведены 53 антитеррористические операции, в Сирии - 26, из них 3 американские военные осуществили собственными силами.

В ходе операций, заявила пресс-служба CENTCOM, были ликвидированы 13 членов ИГ, еще 78 помещены под стражу.