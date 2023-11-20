МИД Сербии объявил о высылке сотрудника посольства Хорватии в Белграде

По данным ведомства, Хрвой Шнайдер в ходе своей профессиональной деятельности в республике "вышел за рамки дипломатических норм и грубо нарушил" Венскую конвенцию

БЕЛГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Сербии объявило персона нон грата дипломата посольства Хорватии в Белграде. Об этом заявило сербское внешнеполитическое ведомство.

"Министерство иностранных дел Республики Сербия 20 ноября 2023 года приняло решение в соответствии со статьей 9 Венской конвенции, регулирующей дипломатические отношения, объявить персона нон грата господина Хрвоя Шнайдера, первого секретаря посольства Республики Хорватия в Белграде, - говорится в заявлении. - В ходе своей профессиональной деятельности в Республике Сербия Шнайдер вышел за рамки дипломатических норм и грубо нарушил вышеупомянутую конвенцию. В связи с этим дипломатическая нота была передана послу Республики Хорватия Хидайету Бишчевичу".

"Министерство иностранных дел Республики Сербия сожалеет о действиях упомянутого выше дипломата в прошедший период, которые не способствуют укреплению двусторонних отношений между Республикой Сербия и Республикой Хорватия, добрососедскому сотрудничеству и общему повышению уровня мира и стабильности в регионе. Министерство иностранных дел ожидает, что Республика Сербия и Республика Хорватия будут совместно работать над формированием взаимного доверия с целью достижения общего европейского будущего", - заключил МИД. Ведомство не уточняет, каким образом дипломат нарушил конвенцию.