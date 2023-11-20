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обновлено 20 ноября, 19:53
Палестино-израильский конфликт

Посол Израиля в РФ: об оптимизме в вопросе обмена заложниками с ХАМАС говорить рано

Александр Бен Цви считает, что с этим движением "никогда невозможно точно быть уверенным"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Израильский посол в России Александр Бен Цви считает, что пока рано говорить об оптимизме в вопросе обмена заложниками с ХАМАС.

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"Пока мы не увидим, что это действительно происходит, не знаю, что можно на этот счет сказать. Потому что с ХАМАС никогда невозможно точно быть уверенным, что они будут исполнять свои обещания, а не придумывать каждый день что-то другое", - заявил посол в разговоре с ТАСС.

"Так что давайте увидим, дадим всем, кто этим занимается, это сделать, и там посмотрим", - добавил он.

Как передавала газета Yedioth Ahronoth, в переговорах между Израилем и ХАМАС достигнут прогресс. По информации издания, катарские посредники, ведущие контакты с ХАМАС, сообщили, что радикалы готовы на первом этапе освободить 50 женщин и детей в обмен на четырех- или пятидневную паузу в боевых действиях, освобождение около 150 палестинских детей и женщин из израильских тюрем и доставку топлива в Газу. Представители ХАМАС пояснили, что им неизвестно местонахождение всех похищенных в Израиле детей и их матерей, радикалам необходимо собрать их в первые дни перемирия при условии, что еврейское государство воздержится от авиаударов. Кроме того, движение выразило готовность увеличить число освобождаемых заложников, если ему удастся обнаружить их в секторе во время перемирия.

По данным израильских властей, всего в заложниках у ХАМАС находятся от 240 до 250 человек. В основном это граждане Израиля, в том числе с двойным гражданством. Около 35 человек - это иностранцы, в большинстве своем граждане Таиланда, работавшие в Израиле. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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