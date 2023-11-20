Во Франции с 7 октября выявили в четыре раза больше антисемитских актов, чем за 2022 год

Как заявил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен, в 2023 году выявили около 1 800 таких актов, из которых 1 500 - с даты начала конфликта на Ближнем Востоке

ПАРИЖ, 20 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Франции с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября зафиксировали в четыре раза больше антисемитских действий, чем за весь 2022 год. Об этом в эфире телеканала France 5 заявил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен.

"В 2023 году было выявлено около 1 800 антисемитских актов, из которых 1 500 с 7 октября, - отметил он. - За месяц зафиксировано в четыре раза больше антисемитских действий, чем за весь 2022 год".

Комментируя данные МВД, согласно которым среди нарушителей много молодежи, Дарманен указал на "провал со стороны родителей и государства, которое не смогло привить молодым людям уважение к республиканским ценностям".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон написал в обращении к соотечественникам, что в стране наблюдается "возрождение разнузданного антисемитизма". Он подчеркнул, что "именно поэтому силы безопасности и правопорядка республики активно работают для того, чтобы не допускать нарушение закона и предотвращать акты антисемитизма".