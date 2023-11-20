Посол Израиля в РФ заявил, что страна принимает заявления от россиян на репатриацию

Александр Бен Цви отметил, что все работает нормально

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Израиль по-прежнему принимает от российских граждан заявления на репатриацию без каких-либо приостановок, поток не снижается. Об этом заявил ТАСС израильский посол в России Александр Бен Цви.

"Сейчас нет никаких приостановок, все работает нормально. Насколько мы видим, нет снижения потока подающих заявления. Это колеблется всегда, день больше, день меньше, но так нормально, все то же самое", - сказал он, отвечая на вопрос, продолжается ли в посольстве в штатном режиме прием заявлений на репатриацию.