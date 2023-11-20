20 ноября, 19:37
Палестино-израильский конфликт

Посол Израиля в РФ заявил, что страна принимает заявления от россиян на репатриацию

Александр Бен Цви отметил, что все работает нормально

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Израиль по-прежнему принимает от российских граждан заявления на репатриацию без каких-либо приостановок, поток не снижается. Об этом заявил ТАСС израильский посол в России Александр Бен Цви.

"Сейчас нет никаких приостановок, все работает нормально. Насколько мы видим, нет снижения потока подающих заявления. Это колеблется всегда, день больше, день меньше, но так нормально, все то же самое", - сказал он, отвечая на вопрос, продолжается ли в посольстве в штатном режиме прием заявлений на репатриацию. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация