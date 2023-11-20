ВОЗ заявила о полном коллапсе системы здравоохранения в Газе

Население палестинского анклава может получать лишь базовую медицинскую помощь, сообщил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан

ООН, 20 ноября. /ТАСС/. Система здравоохранения сектора Газа испытывает тяжелый кризис, население палестинского анклава может получать лишь базовую медицинскую помощь. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на брифинге для журналистов.

"Мы наблюдаем в Газе полный коллапс инфраструктуры здравоохранения высокого уровня. Сейчас возможно справляться только с базовыми нуждами населения, - сказал он. - У больниц нет доступа к базовым вещам, которые требуются, чтобы предоставлять услуги здравоохранения". Представитель ВОЗ указал на дефицит топлива, отсутствие воды и электроэнергии.

21 из 24 больниц на севере сектора не работает, а 11 медицинских учреждений на юге могут оказывать лишь базовую помощь продолжал директор программы. По его словам, "ожидается, что 5,5 тыс. женщин родят в следующем месяце, 15% из них потребуется кесарево сечение, 25% детей родятся раньше срока". "Это тысячи младенцев, не 31, 29 или 38, речь в прямом смысле идет о тысячах младенцев, которые родятся раньше срока и которым будут необходимы инкубаторы", - подчеркнул Райан.

По его словам, в Газе "более 1 тыс. человек нуждаются в онкотерапии", "тысячи страдают от диабета", столько же испытывают проблемы с давлением, 20 тыс. срочно нуждаются в психиатрическом лечении. "А единственная психиатрическая больница закрылась", - указал представитель ВОЗ.