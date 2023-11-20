20 ноября, 19:38
Палестино-израильский конфликт

В Белом доме заявили, что сделка по освобождению заложников ХАМАС близка к заключению

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности ведомства Джон Кирби отметил, что ничего нельзя считать завершенным, пока работа не будет проведена в полном объеме

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. США, Израиль и палестинское движение ХАМАС, которые ведут переговоры по соглашению об освобождению заложников, как никогда близки к заключению сделки. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

"Мы полагаем, что мы близки [к заключению сделки] как никогда раньше. Так что мы сохраняем надежду, однако нам еще предстоит поработать", - сказал он.

Вместе с тем Кирби отметил, что ничего нельзя считать завершенным, пока работа не будет проведена в полном объеме. "Так что мы собираемся продолжать над этим работать", - добавил он.

В ночь на 19 ноября американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что США, Израиль ХАМАС близки к заключению соглашения о пятидневной паузе в боях и освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников. Позднее руководитель пресс-службы СНБ Белого дома Эйдриенн Уотсон сообщила, что договоренности пока не достигнуты.

Как передавала газета Yedioth Ahronoth, в переговорах между Израилем и ХАМАС достигнут прогресс. По информации издания, катарские посредники, ведущие контакты с ХАМАС, сообщили, что радикалы готовы на первом этапе освободить 50 женщин и детей в обмен на четырех- или пятидневную паузу в боевых действиях, освобождение около 150 палестинских детей и женщин из израильских тюрем и доставку топлива в Газу. Представители ХАМАС пояснили, что им неизвестно местонахождение всех похищенных в Израиле детей и их матерей, радикалам необходимо собрать их в первые дни перемирия при условии, что еврейское государство воздержится от авиаударов. Кроме того, движение выразило готовность увеличить число освобождаемых заложников, если ему удастся обнаружить их в секторе во время перемирия.

По данным израильских властей, всего в заложниках у ХАМАС находятся от 240 до 250 человек. В основном это граждане Израиля, в том числе с двойным гражданством. Около 35 человек - это иностранцы, в большинстве своем граждане Таиланда, работавшие в Израиле. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация