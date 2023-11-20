В Белом доме заявили, что сделка по освобождению заложников ХАМАС близка к заключению

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности ведомства Джон Кирби отметил, что ничего нельзя считать завершенным, пока работа не будет проведена в полном объеме

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. США, Израиль и палестинское движение ХАМАС, которые ведут переговоры по соглашению об освобождению заложников, как никогда близки к заключению сделки. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы полагаем, что мы близки [к заключению сделки] как никогда раньше. Так что мы сохраняем надежду, однако нам еще предстоит поработать", - сказал он.

Вместе с тем Кирби отметил, что ничего нельзя считать завершенным, пока работа не будет проведена в полном объеме. "Так что мы собираемся продолжать над этим работать", - добавил он.

В ночь на 19 ноября американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что США, Израиль ХАМАС близки к заключению соглашения о пятидневной паузе в боях и освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников. Позднее руководитель пресс-службы СНБ Белого дома Эйдриенн Уотсон сообщила, что договоренности пока не достигнуты.

Как передавала газета Yedioth Ahronoth, в переговорах между Израилем и ХАМАС достигнут прогресс. По информации издания, катарские посредники, ведущие контакты с ХАМАС, сообщили, что радикалы готовы на первом этапе освободить 50 женщин и детей в обмен на четырех- или пятидневную паузу в боевых действиях, освобождение около 150 палестинских детей и женщин из израильских тюрем и доставку топлива в Газу. Представители ХАМАС пояснили, что им неизвестно местонахождение всех похищенных в Израиле детей и их матерей, радикалам необходимо собрать их в первые дни перемирия при условии, что еврейское государство воздержится от авиаударов. Кроме того, движение выразило готовность увеличить число освобождаемых заложников, если ему удастся обнаружить их в секторе во время перемирия.

По данным израильских властей, всего в заложниках у ХАМАС находятся от 240 до 250 человек. В основном это граждане Израиля, в том числе с двойным гражданством. Около 35 человек - это иностранцы, в большинстве своем граждане Таиланда, работавшие в Израиле.