Глава "Моссада" провел в Катаре несколько встреч по вопросу заложников

Израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что еврейское государство "обычно не контактирует напрямую"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа провел в Катаре контакты по вопросу освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, заявил ТАСС израильский посол в России Александр Бен Цви.

"Конечно, да. Наш шеф "Моссада" [Давид Барнеа] там был", - сказал дипломат, комментируя сведения о ведении израильской стороной в Катаре переговоров по освобождению заложников.

"Это одна из двух главных тем, о которых мы говорим все время. Главные наши темы - это освобождение заложников и разрушение террористической структуры ХАМАС", - пояснил Бен Цви.

Он уточнил, что Израиль "обычно не контактирует напрямую". "Да, были какие-то контакты в Катаре, но кроме этого у меня особенной информации нет", - добавил дипломат.

Переговорный сценарий, подразумевающий пятидневное перемирие и обмен заложниками, израильский посол назвал "одним из вариантов, который барражировал в воздухе". "Пока мы не увидим что-то конкретное, об этом слишком рано говорить. Это часть всегда переговорная, так что будем ждать, пока не увидим результат", - пояснил он.

Сведения о контактах

9 ноября британская Financial Times проинформировала, что Барнеа обсудил в Катаре вместе с директором ЦРУ Уильямом Бернсом и властями страны условия освобождения 10-20 заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

15 ноября агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника проинформировало, что движение ХАМАС согласилось с общими условиями сделки с Израилем, в соответствии с которой оно освободит около 50 заложников в обмен на трехдневное прекращение огня в секторе Газа. Как отмечало агентство, Израиль также должен будет освободить некоторых палестинских женщин и детей, содержащихся в тюрьмах еврейского государства, и увеличить объемы гуманитарной помощи, поступающей в анклав. Однако, как утверждал собеседник агентства, власти Израиля пока не согласились с условиями сделки и все еще ведут переговоры по поводу деталей.

16 ноября израильская газета Yedioth Ahronoth сообщила, что глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа может вновь посетить Катар в ближайшее время для обсуждения окончательного варианта сделки об освобождении заложников.