Израиль проверяет списки на эвакуацию из Газы на наличие имен террористов

Израильский посол в России Александр Бен Цви отметил, что еврейское государство не чинит препятствий самому процессу вывоза

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Израильская сторона проверяет списки на эвакуацию из сектора Газа на предмет наличия имен террористов, но препятствий самому процессу вывоза не чинит. Об этом заявил ТАСС израильский посол в России Александр Бен Цви.

На вопрос, можно ли сейчас утверждать, что эвакуации из Газы с израильской стороны и далее не будет чиниться препятствий, глава диппредставительства Израиля дал утвердительный ответ.

"Не должно быть препятствий. Списки, если были, проходили через нас в основном чтобы проверить, кто есть кто. На случай, нет ли там имен террористов, например. Я не знаю точно, как это технически происходит. Но я знаю, что в основном в этом плане была вот такая проверка. Но я не вижу каких-то причин, чтобы сейчас этому процессу с нашей стороны были препятствия. То, что скажут ХАМАС или египтяне, не под нашим контролем. Но с нашей стороны я не вижу особых причин, чтобы возникли проблемы", - отметил дипломат.

Он также указал, что точных данных, сколько российских граждан выехало из Газы, у израильской стороны нет. "Это есть в российском МИД. Там Центр чрезвычайных ситуаций все время следит за количеством, сколько прошло и сколько еще осталось. У них же списки, у нас такого нет, - продолжил он. - Хотелось бы прояснить, потому что российская сторона, МИД, в частности, говорил, что списки так или иначе согласовываются с Израилем на каком-то этапе".

С 12 ноября из сектора Газа спецрейсами в РФ доставлены более 500 человек. Как ранее сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию записались свыше 1 тыс. человек. В МЧС уточнили, что число желающих эвакуироваться из сектора Газа россиян постоянно увеличивается. Ведомство пообещало доставить на родину каждого из них.