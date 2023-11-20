20 ноября, 19:37,
обновлено 20 ноября, 19:56
Палестино-израильский конфликт

Израиль проверяет списки на эвакуацию из Газы на наличие имен террористов

Израильский посол в России Александр Бен Цви отметил, что еврейское государство не чинит препятствий самому процессу вывоза

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Израильская сторона проверяет списки на эвакуацию из сектора Газа на предмет наличия имен террористов, но препятствий самому процессу вывоза не чинит. Об этом заявил ТАСС израильский посол в России Александр Бен Цви.

Читайте также
КПП на "дороге жизни": как работает спасительный погранпереход на границе сектора Газа

На вопрос, можно ли сейчас утверждать, что эвакуации из Газы с израильской стороны и далее не будет чиниться препятствий, глава диппредставительства Израиля дал утвердительный ответ.

"Не должно быть препятствий. Списки, если были, проходили через нас в основном чтобы проверить, кто есть кто. На случай, нет ли там имен террористов, например. Я не знаю точно, как это технически происходит. Но я знаю, что в основном в этом плане была вот такая проверка. Но я не вижу каких-то причин, чтобы сейчас этому процессу с нашей стороны были препятствия. То, что скажут ХАМАС или египтяне, не под нашим контролем. Но с нашей стороны я не вижу особых причин, чтобы возникли проблемы", - отметил дипломат.

Он также указал, что точных данных, сколько российских граждан выехало из Газы, у израильской стороны нет. "Это есть в российском МИД. Там Центр чрезвычайных ситуаций все время следит за количеством, сколько прошло и сколько еще осталось. У них же списки, у нас такого нет, - продолжил он. - Хотелось бы прояснить, потому что российская сторона, МИД, в частности, говорил, что списки так или иначе согласовываются с Израилем на каком-то этапе".

С 12 ноября из сектора Газа спецрейсами в РФ доставлены более 500 человек. Как ранее сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию записались свыше 1 тыс. человек. В МЧС уточнили, что число желающих эвакуироваться из сектора Газа россиян постоянно увеличивается. Ведомство пообещало доставить на родину каждого из них. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация