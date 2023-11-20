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Палестино-израильский конфликт

Белый дом не видит угрозы терактов в США из-за кризиса на Ближнем Востоке

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заверил, что американские власти сохраняют бдительность, отслеживая потенциальные угрозы

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Американская администрация не усматривает угрозы террористических актов на территории США из-за палестино-израильского конфликта. Об этом на регулярном брифинге для журналистов сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не видим никакой конкретной реальной угрозы на родине во время праздников", - сказал он, отвечая на вопрос о том, существует ли повышенный риск терактов на территории США в преддверии Дня благодарения (23 ноября) на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Кирби заверил, что власти США сохраняют бдительность, отслеживая потенциальные угрозы. "Мы будем так же бдительны, как были с самого начала конфликта. И, конечно, мы сделаем все возможное, чтобы выявить любые потенциальные внутренние угрозы и предотвратить [теракты] до того, как они осуществятся", - отметил он, подчеркнув, что американские власти наблюдают за тем, как конфликт на Ближнем Востоке отражается на еврейской и мусульманской общинах США. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликт
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