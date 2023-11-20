США еще не приняли решение о приостановке программы безвизового въезда для граждан Израиля

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби отметил, что графика действий американской администрации по этому вопросу нет

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не приняли решение о возможной приостановке программы безвизового въезда для граждан Израиля в ответ на действия израильтян в отношении американцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"У меня нет для вас графика [действий американской администрации по этому вопросу], - сказал Кирби. - У меня также нет решения [по поводу визовой программы], которое можно считать окончательным".

На прошлой неделе руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты предупредили Израиль о возможной приостановке программы безвизового въезда, так как Вашингтон осведомлен о том, что на Западном берегу реки Иордан есть граждане США, которые не могут проехать через Израиль транзитом, как им это разрешено в соответствии с требованиями программы безвизового въезда. По словам Миллера, США выразили обеспокоенность по этому поводу Израилю и ожидают, что он снимет эти опасения.